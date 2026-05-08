Финансовые директора и риелторы возглавили зарплатный рейтинг в Петербурге
Самые высокие доходы в Санкт-Петербурге наблюдаются у управленцев и коммерческих специалистов. Финансовые директора и агенты по недвижимости могут зарабатывать от 250 тыс. руб. в месяц, коммерческие директора — от 234 тыс., руководители отделов продаж — от 200 тыс. руб. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на директора hh.ru по СЗФО Юлию Сахарову.
Далее следуют руководители маркетинга и рекламы (185 тыс.), технические и операционные директора, DevOps-инженеры (180 тыс.). Замыкают десятку главный инженер проекта (177,4 тыс.) и руководитель строительного проекта (174,4 тыс. руб.).
Медианная зарплата в петербургских вакансиях в апреле 2026 года составила 92 440 руб. — на 9% больше, чем годом ранее (85 тыс.).
По профессиональным сферам лидируют топ-менеджмент (средняя 154,6 тыс.), автобизнес (142,4 тыс.), стратегия и консалтинг (142 тыс.). В топ-10 также вошли сельское хозяйство (119,1 тыс.), транспорт (111,7 тыс.), строительство (109,7 тыс.), добыча сырья (108,8 тыс.), IT (105,9 тыс.) и производство (105,1 тыс.).
Среди регионов СЗФО самые высокие зарплаты предлагают в Петербурге (92 440 руб.), Мурманской области (86 929 руб.), Ленобласти (80 735 руб.) и НАО (78 944 руб.).