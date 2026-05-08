В Ставрополе задержана курьер мошенников с 13,5 млн рублей

Ставропольские полицейские задержали курьера, доставлявшую мошенникам похищенные 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

О похищении денег у 17-летнего сына, в полицию заявил его 57-летний отец. По информации потерпевшего, неизвестные связались с подростком и сообщили о взломе его аккаунта на госуслугах, и в результате этого якобы от его имени была оформлена доверенность на человека, связанного с запрещенной террористической организацией.

«Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники убедили молодого человека приехать в Ставрополь к отцу из Москвы и забрать из дома деньги и драгоценности»,— отметили в ведомстве.

Студент передал прибывшей курьеру более 45 тыс. в иностранной валюте, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 13,5 млн руб.

Курьером оказалась 19-летняя жительница Ставрополя. На допросе она пояснила, что сама стала жертвой психологического давления, якобы накануне ей звонили неизвестные, угрожая уголовным преследованием заставили выполнить поручение. Полученные от жертвы украшения и перевела всю сумму на указанный счет.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн