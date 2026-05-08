М-8 в Ярославской области перекрывали ночью 8 мая

В Ярославской областью ночью 8 мая был полностью перекрыт участок федеральной трассы М-8. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Дорога была закрыта для проезда с 2:50 до 4:50 на 30-километровом участке: с 226 (после Семибратово при движении в сторону Ярославля) по 256 км (въезд в Ярославль на перекрестке с улицей Калинина). В настоящее время движение открыто.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 мая в 1:30 в Ярославской области объявили режим беспилотной опасности. В 5:11 губернатор Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

Алла Чижова