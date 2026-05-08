В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС из-за падения БПЛА

В Ростове-на-Дону прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по итогам которого принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате падения обломков повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе. По предварительным данным, жертв нет. В Ростове-на-Дону, по словам губернатора, в переулке Аэроклубовском были повреждены остекление жилых домов и газовая труба. Также загорелись грузовой автомобиль и дерево. Возгорание удалось локализовать. Кроме того, в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошло возгорание четырехэтажного административного здания после падения обломков беспилотника.

Для оценки ущерба организована работа оперативного штаба и специальных комиссий. Запланирован также обход территории для оценки и фиксации повреждений, а также приема заявлений от пострадавших граждан на оказание материальной помощи. Коммунальщикам города поручено помочь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов. Службы также должны приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.

Оперативный штаб по приему заявлений от граждан из поврежденных домов для выплат начал работу на базе администрации Железнодорожного района.

