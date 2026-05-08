В Ставрополе на Даниловском кладбище привели в порядок 700 воинских захоронений
На Даниловском кладбище Ставрополя привели в порядок около 700 воинских захоронений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, за несколько выходов волонтеры привели в порядок свыше 2,5 тыс. захоронений, из них около 700 — воинские.
Около 150 активистов молодежного центра «Патриот» в рамках проекта «Чистая память» собрали 5 КамАзов мусора.