В Ставрополе на Даниловском кладбище привели в порядок 700 воинских захоронений

На Даниловском кладбище Ставрополя привели в порядок около 700 воинских захоронений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, за несколько выходов волонтеры привели в порядок свыше 2,5 тыс. захоронений, из них около 700 — воинские.

Около 150 активистов молодежного центра «Патриот» в рамках проекта «Чистая память» собрали 5 КамАзов мусора.

