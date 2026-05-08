Атака БПЛА на юге привела к отмене восьми рейсов в Пулково

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменены восемь рейсов в южном направлении. По информации онлайн-табло воздушной гавани, не смогли улететь три рейса в Сочи, два — в Минеральные Воды, по одному в Волгоград, Краснодар и Махачкалу.

8 мая стало известно о попадании украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В пресс-службе Пулково сообщили, что изменения в расписании связаны с работой регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России. В пятницу, 8 мая, стало известно о попадании украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Отмечается, что персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования.

В настоящее время корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по мск.

Карина Дроздецкая