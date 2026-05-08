В Петербурге за год оштрафовали 479 курьеров на СИМ почти на 2 млн рублей

С момента введения Смольным новых правил для курьеров на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах в июле 2025 года к маю 2026-го мировые суды Петербурга оштрафовали 479 нарушителей. Общая сумма взысканий составила почти 2 млн рублей. При этом число самих доставщиков в городе за этот период выросло на 15–25% и достигло 65 тыс. человек, пишет Neva Today.

С 1 июля 2025 года в Петербурге действуют ограничения скорости для курьеров на СИМ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ С 1 июля 2025 года в Петербурге действуют ограничения скорости для курьеров на СИМ

Напомним, с 1 июля 2025 года в Петербурге действуют ограничения скорости для курьеров на СИМ — не более 10 км/ч на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах. Кроме того, введен запрет на передвижение на двухколесном транспорте в ряде локаций во всех 18 районах города — преимущественно на территории зеленых насаждений общего пользования, а в центральных районах — и на отдельных улицах. Компании по прокату электросамокатов обязали оборудовать транспорт устройствами, ограничивающими скорость и определяющими местоположение курьера.

Кирилл Конторщиков