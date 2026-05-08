Аэропорты Астрахани и Волгограда временно не работают из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

В Астрахани и Волгограде приостановили работу аэропортов из-за ЧП в региональном центре аэронавигации в Ростове-на-Дону. В здание филиала попали украинские БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно остановили работу

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно остановили работу

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России»», - говорится в сообщении. Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов.

Помимо аэропортов Астрахани и Волгограда, приостановили прием и выпуск воздушных судов гавани Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Марина Окорокова