Вице-губернатор объяснил порядок завершения отопительного сезона в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил, что отопительный сезон завершится при устойчивом превышении среднесуточной температуры в +8 градусов. До этого момента жители могут обратиться в управляющую компанию для регулировки подачи тепла в доме. При бездействии УК следует жаловаться в Государственную жилищную инспекцию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отключат температуру, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов. Причем это делается в том числе с подачи тех прогнозов, которые делает Росгидрометцентр»,— пояснил господин Разумишкин.

Вице-губернатор также подчеркнул, что в случае бездействия управляющей компании жильцам следует обращаться в ГЖИ. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Петербурге ожидается дневная температура +14…+16 градусов, ночью — +2…+4, что пока не соответствует критериям устойчивого тепла для завершения отопительного сезона. Решение об отключении принимается правительством города на основании прогнозов Росгидрометцентра.

Кирилл Конторщиков