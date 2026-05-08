В селе Чалтырь после атаки БПЛА повреждены 20 домов

В селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Об этом сообщили региональные власти.

По состоянию на 8:00 информация о пострадавших не поступала. В домах зафиксированы частичные разрушения кровли и выбитые стекла. Обследование поврежденных объектов продолжается.

После завершения работы оперативных служб и обеспечения безопасности сотрудники администрации района проведут подомовой обход для оценки ущерба. Власти заявили, что жителям будет оказана необходимая помощь.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован пожар в четырехэтажном административном здании, возникший после падения обломков БПЛА.

Валерий Климов