Илья Иванов переизбран председателем воронежского избиркома

Состоялось первое организационное заседание Избирательной комиссии Воронежской области (ИКВО) состава 2026-2031 годов. Центральным вопросом его повестки стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем облизбиркома вновь был избран Илья Иванов. Об этом ИКВО сообщила 7 мая.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Тайным голосованием также избраны:

  • заместитель председателя ИКВО — Наталья Репченко;
  • секретарь — Сергей Черепухин;
  • член облизбиркома с правом решающего голоса, работающий на штатной основе, — Денис Бунеев.

«Первая масштабная задача нового состава комиссии — организация и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года»,— подчеркнули в облизбиркоме.

В состав комиссии входят 14 участников с правом решающего голоса, назначенные губернатором и Воронежской облдумой.

Илья Иванов возглавил Избирательную комиссию Воронежской области в мае 2021 года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», до этого он служил замруководителя управления региональной политики. Заместителем председателя ИКВО тогда также была избрана Наталья Репченко. Господин Иванов сменил на посту главы облизбиркома Сергея Канищева, работавшего председателем с 2016 года.

Денис Данилов