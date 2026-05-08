На Дону в результате атаки БПЛА повреждены 20 частных домов и три автомобиля

По уточненной информации на 08:00 8 мая в результате падения обломков БПЛА в с. Чалтырь Мясниковского районе повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь»,— говорится в сообщении губернатора.

Юрий Слюсарь добавил, что пожар в четырехэтажном административном здании в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью потушен.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате падения обломков БПЛА повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе.

