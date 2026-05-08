В Таганроге объявили опасность ракетной атаки

В Таганроге утром 8 мая объявили угрозу ракетной атаки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Жителям рекомендуют проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг и сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.

Константин Соловьев

