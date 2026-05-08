В Петербурге осудят банду за взлом банковских аккаунтов и хищение 2 млн рублей

Следственные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из четырех человек. Фигуранты обвиняются в неправомерном доступе к банковским аккаунтам граждан и хищении средств. По версии следствия, с помощью купленной базы телефонных номеров и восстановления доступа по SMS они взломали 25 личных кабинетов и похитили более 2 млн рублей, в том числе оформив кредиты на жертв. Дело направлено в суд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Деятельность группы пресечена в октябре 2024 года

На скамье подсудимых окажутся 23-летний организатор группы, двое его 21-летних приятелей из Иркутской области и 21-летняя уроженка Ивановской области. Следствием установлено, что в период с апреля по июль 2024 года фигуранты приобрели базу телефонных номеров и, используя функцию восстановления доступа по SMS, получали контроль над банковскими аккаунтами, привязанными к этим номерам. Получив доступ в личный кабинет, они переводили средства на подконтрольные счета и оформляли на имя владельцев кредиты и займы.

Кирилл Конторщиков