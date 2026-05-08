На пляжи Анапы завезли более 35 тысяч кубометров чистого песка

За период работ по восстановлению пляжей на побережье Анапы завезли свыше 35 тыс. куб. м чистого песка, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отсыпка дополнительного слоя песка проведена на 1,5 км береговой линии Анапы. Работы осуществляются в круглосуточном режиме. Руководитель компании-подрядчика ООО «Экопромюг» Инесса Волошко заявила, что восстановление пляжей ведется параллельно, включая в себя доставку чистого песка, его распределение по побережью и выравнивание территории.

В настоящее время специалисты завершают планировку на стратегическом отрезке береговой линии на участке от Лечебного пляжа до реки Анапка. Основные объемы работ на участке уже выполнены, одновременно продолжается отсыпка территории от Лечебного пляжа до пляжа санатория «Бимлюк».

В работах по восстановлению пляжей задействованы 55 самосвалов, на пляже находятся 13 единиц специальной техники, распределенные по трем мобильным звеньям. При осуществлении отсыпки и выравнивания побережья ведется двойной ежедневный контроль со стороны администрации Анапы и министерства ГО и ЧС.

София Моисеенко