Жители Ижевска составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

Жители Ижевска признали картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики» (6+) лучшим фильмом о Великой Отечественной войне. Она набрала 14% голосов в ходе опроса от сервисов SuperJob и «КИОН».

На втором месте с 13% — лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (12+). Третью строчку заняла драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (12+) с 12% голосов.

По 3% голосов получили «Иди и смотри» (18+) Элема Климова и «Офицеры» (0+) Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» (16+) Татьяны Лиозновой и эпопея «Освобождение» (16+) Юрия Озерова — по 2%.

Еще около 6% респондентов заявили, что хороших военных фильмов много и выбрать один невозможно. 3% признались, что такое кино не смотрят.

Опрос показал и гендерные различия: женщины чаще голосовали за «А зори здесь тихие» и «Офицеров», мужчины — за «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри». Опрос проводился 14-22 апреля.