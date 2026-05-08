В аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в случае, если ограничения будут сняты позднее шести утра, тогда возможны корректировки в расписании полетов авиакомпаний. Обо всех изменениях пассажиров уведомят перевозчики.

«Актуальную информацию о времени вылета вы можете уточнить у авиакомпании, на нашем онлайн-табло»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за действующих временных ограничений в аэропорту Сочи задерживаются порядка 27 рейсов на прилет и вылет. Еще восемь рейсов на вылет отменены.

По информации Министерства обороны России, в ночь на 8 мая над регионами РФ уничтожили 264 украинских беспилотника. БПЛА сбивали в том числе над Крымом и Краснодарским краем. Кроме того, минувшей ночью угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Сочи.

Алина Зорина