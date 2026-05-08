Под Саратовом возбуждено уголовное дело после гибели подростка в реке

Следователи Балакова устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней в реке. Спасатели обнаружили ее тело в ходе поисковых мероприятий, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, 16-летняя саратовчанка находилась на берегу реки в компании друзей. В какой-то момент она прыгнула в воду, но не вынырнула. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно о гибели 15-летнего подростка в Волгоградской области. Юноша утонул в озере Круглом в районе СНТ «Дружба» под Волжским. Предварительно, мальчик так же был с друзьями на берегу водоема, а затем спрыгнул с перил мостика в воду на запрещенном для купания участке. Тело обнаружили водолазы.

Марина Окорокова