Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Саратовом возбуждено уголовное дело после гибели подростка в реке

Следователи Балакова устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней в реке. Спасатели обнаружили ее тело в ходе поисковых мероприятий, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

СК Балакова проводит проверку по факту гибели 16-летней девушки в реке

СК Балакова проводит проверку по факту гибели 16-летней девушки в реке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

СК Балакова проводит проверку по факту гибели 16-летней девушки в реке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, 16-летняя саратовчанка находилась на берегу реки в компании друзей. В какой-то момент она прыгнула в воду, но не вынырнула. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно о гибели 15-летнего подростка в Волгоградской области. Юноша утонул в озере Круглом в районе СНТ «Дружба» под Волжским. Предварительно, мальчик так же был с друзьями на берегу водоема, а затем спрыгнул с перил мостика в воду на запрещенном для купания участке. Тело обнаружили водолазы.

Марина Окорокова