Петербургская биржа заявила о готовности к запуску торгов алюминием

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа полностью готова к началу торгов первичным алюминием. Необходимая спецификация биржевого товара утверждена еще в конце 2024 года, а появление совместного приказа ФАС и Минпромторга о минимальных нормативах продаж запустит полноценный рыночный механизм. Документ обяжет производителей реализовывать через биржу не менее 10% месячного объема продукции, пишет ТАСС.

В конце 2024 года в спецификацию секции «Металлы и сплавы» уже был внесен первичный алюминий в чушках марки А7, а также определены склады металлопродукции в качестве базисов поставки. Чушки марки А7 появлялись в нескольких торговых сессиях, однако совершенных сделок на тот момент не было.

