В Удмуртии сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо»

В Удмуртии дали отбой всем сигналам, связанным с БПЛА. Следом за снятием режима «Опасное небо» в 08:55 были отменены «Беспилотная опасность» и ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска («Ковер»). Об этом сообщает Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Режим «Опасное небо» ввели в Удмуртии в 06:41. Под угрозой атаки БПЛА были Сюмсинский, Вавожский, Селтинский и другие районы.

В столице Удмуртии и других муниципалитетах, а также в Завьяловском районе, Воткинском, Шарканском, Увинском и других районах включали сирены. В Ижевске было остановлено движение общественного транспорта.