Пять компаний за сговор на рынке газа оштрафовало УФАС Югры

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) оштрафовало пять компаний за сговор на рынке сжиженного углеводородного газа, сообщили в региональном УФАС.

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Компании в определенный период времени повышали и поддерживали одинаковые розничные цены на заправках Ханты-Мансийска.

Антимонопольная служба выявила в их действиях нарушение по ч.1 ст.14.32 КоАП РФ — заключение хозяйствующим субъектом картельного соглашения и участие в нем. За это компании оштрафовали на общую сумму около 6 млн руб.

Ирина Пичурина

