В порту Новороссийска пройдут учебные стрельбы

В акватории морского порта Новороссийска дважды за день 8 мая состоятся учебные стрельбы. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия новороссийской военно-морской базы будут проводиться в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

Во время учений со стрельбами в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. По данным администрации города, ограничения также распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко