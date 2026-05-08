Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 264 беспилотника

Над регионами России ночью 8 мая уничтожили 264 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны РФ. БПЛА сбивали в том числе над Крымом и Краснодарским краем.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более 260 беспилотников были перехвачены и уничтожены в период с 00:00 до 07:00 8 мая. Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Воронежской и другими областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Сочи. В настоящее время в городе действуют ограничения на работу аэропорта, задержаны более 20 рейсов.

София Моисеенко

