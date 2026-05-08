В Петропавловской крепости 8 мая пройдет «Бал Победы»

На Соборной площади Петропавловской крепости 8 мая состоится масштабная театрализованная реконструкция «Бал Победы». Мероприятие объединит свыше 2 тыс. участников — профессиональные танцевальные пары, студентов, школьников, юнармейцев и представителей общественных организаций. Действие начнется в полдень одновременно с выстрелом с Нарышкина бастиона, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект посвящен народу-победителю и подчеркивает единство поколений

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Проект посвящен народу-победителю и подчеркивает единство поколений

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Проект посвящен народу-победителю и подчеркивает единство поколений, национальностей и судеб. В программе также запланировано торжественное прохождение юнармейских парадных расчетов — в нем примут участие более 250 юнармейцев и курсанты военных учебных заведений города.

Кирилл Конторщиков