Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу утром 8 мая, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ночью над Севастополем, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника в районе Фиолента и Северной стороны. О повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Тревога была отменена в районе четырех часов утра, в настоящее время режим снова действует на территории города.

Дополнено: режим воздушной тревоги снят в Севастополе в 07:39 8 мая.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все