Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу утром 8 мая, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ночью над Севастополем, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника в районе Фиолента и Северной стороны. О повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Тревога была отменена в районе четырех часов утра, в настоящее время режим снова действует на территории города.

Дополнено: режим воздушной тревоги снят в Севастополе в 07:39 8 мая.

Кристина Мельникова