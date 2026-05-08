Энергетики восстановили электроснабжение в Махачкале после пожара на подстанции

Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» восстановили электроснабжение в Махачкале после технологического нарушения на подстанции «Новая». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным энергокомпании, работы по восстановлению подачи электроэнергии заняли около трех часов. Специалисты выполнили комплекс мероприятий для устранения последствий аварии на подстанции 110 кВ «Новая».

Ранее сообщалось, что на объекте произошло возгорание, в результате которого часть Махачкалы осталась без электроснабжения. По предварительным данным, отключение затронуло более 90 тыс. потребителей.

В «Россетях Северный Кавказ» отметили, что электроснабжение всех отключенных абонентов в настоящее время восстановлено в полном объеме. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ и обеспечивает технологическое присоединение потребителей на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Валерий Климов