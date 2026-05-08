В Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии, сообщил в Max глава республики Александр Бречалов. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

В столице Удмуртии и Завьяловском районе, Воткинске, Воткинском, Шарканском, Увинском и других районах включали сирены. В Ижевске остановлено движение общественного транспорта, сообщили в администрации города.

UPD: около 07:30 восстановлено движение троллейбусов, трамваев и автобусов в Ижевске, сообщают перевозчики «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ».