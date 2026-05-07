Главные новости за 7 мая. Ростов-на-Дону и область

В Миллерово Ростовской области школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты, которую принесла на урок истории. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Администрация Ростова-на-Дону до конца 2026 года организует пилотный проект муниципальной платной парковки в пер. Соборном на участке от ул. Мечникова до ул. Текучева.

В Ростове-на-Дону на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам назначена Наталия Симаченко. Ранее она занимала должность главы администрации Кировского района. Теперь обязанности главы района исполняет Александр Полтавцев.

Министерство транспорта Ростовской области планирует до конца 2026 года ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в промышленную эксплуатацию.

Совокупная чистая прибыль 460 ИТ-компаний Ростовской области по итогам 2025 года составила 5,99 млрд руб., тогда как 208 компаний зафиксировали совокупный убыток около 1,1 млрд руб.

Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2026/27. Менее чем за год клуб выполнил необходимые условия, в частности, сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в сезон.