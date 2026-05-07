Главные новости за 7 мая. Кавказ

Пятигорск в 2025 году привлек 37,5 млрд руб. инвестиций. По мнению министра экономического развития Антона Доронина, такой результат является не разовым всплеском, а следствием нескольких факторов.

Министерство цифрового развития Дагестана предупредило жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета 7 и 9 мая. Власти объясняют эти ограничения вопросами безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Имущество ГУП «Владикавказские тепловые сети», признанного банкротом, выставили на торги. Начальная цена имущества составляет 1,3 млрд руб.

Конкурсный управляющий ООО «Сады Бештау» Павел Чесноков опубликовал отчет об оценке имущества банкрота. Его рыночная стоимость составила 37,9 млн руб.

Прокуратура потребовала очистить заиленное Отказненское водохранилище. Организация, которая отвечает за дамбы и берегоукрепления, эксплуатирует их с грубыми нарушениями законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. В чаше водохранилища накопилось огромное количество наносов за годы работы, объект сильно заилен.

Более 90 тыс. жителей Махачкалы остались без электроснабжения из-за короткого замыкания на подстанции.