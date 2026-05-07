Суд заочно арестовал экс-учредителя пермского поставщика Гепрокуратуры

Мещанский суд Москвы заочно арестовал Евгения Овчарова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Ъ». Господин Овчаров — бывший руководитель пермского ООО «Пармалогика», крупной компании, работавшей в сфере IT. Он вместе с другими лицами обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 800 млн руб. со средствами, которые были выделены генеральной прокуратуре на развитие ведомственного программного обеспечения. Уголовное дело находится в производстве следственного департамента МВД РФ. Сам Евгений Овчаров от следствия скрылся и находится в розыске.

В 2022 году Гепрокуратура и ООО «Свенти» направили в арбитражный суд иск о взыскании с «Пармалогики» около 914 млн руб., эти требования были удовлетворены. В прошлом году пермская компания направила заявление о самобанкротстве, 30 января 2026 года суд прекратил производство по делу о несостоятельности.