Главные новости за 7 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе с береговой зоны собрано и вывезено более 20,5 тыс. куб. м замазученного грунта.

Контрольная палата выявила завышение цен при ремонте дорог в Сочи.

В Краснодаре и Новороссийске пройдут Парады Победы. Соответствующее решение принято совместно с силовыми и военными структурами региона.

Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года составило 48,5 тыс., что на 32% меньше, чем кварталом ранее.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал краснодарской «Кубани» техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 11-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги против «Динамо-Владивостока».

В Краснодаре состоялось шествие с трофеем FONBET Кубок России, приуроченное к ответному матчу финала «Пути РПЛ», в котором вечером 7 мая ФК «Краснодар» примет ФК «Динамо Москва».

В центре Краснодара 8 и 9 мая будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением торжественного прохождения войск, приуроченного ко Дню Победы.

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края, требовавшей возвращения Российской Федерации земли под элитным коттеджным поселком «Маяк» в курортном поселке Кабардинка, где недвижимостью владели родственники ряда влиятельных в регионе персон.

Уголовное дело о растрате и легализации более 8 млрд руб. при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд.

В Краснодаре на параде 9 мая организуют места для зрителей на трех улицах.

В преддверии Дня Победы в Краснодарском крае зафиксированы случаи телефонного мошенничества, в рамках которых ветеранам, участникам СВО и их семьям поступают звонки и сообщения о якобы планируемом «вручении наград», «праздничных выплатах» и «приглашениях на Парад Победы».

Курсанта проекта по обучению операторов БПЛА из Краснодара осудили за госизмену.