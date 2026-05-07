Курсанта проекта по обучению операторов БПЛА из Краснодара осудили за госизмену

Южный окружной военный суд признал жителя Краснодара Алексея Зубарева виновным в государственной измене, а также в публичных призывах к экстремистской и терррористической деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю и региональной прокуратуре, осужденному назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 21-летний фигурант придерживался сепаратистских взглядов и вступил в террористическую организацию, действующую в интересах украинских спецслужб. По версии правоохранительных органов, по указанию кураторов он стал участником федерального проекта «Кибердром», в рамках которого проходил обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Следствие считает, что, получив доступ к специализированным учебным материалам и лекциям ограниченного распространения, Алексей Зубарев передал эти сведения лицу, связанному с военной разведкой Украины.

Кроме того, как утверждают в УФСБ, фигурант размещал в Telegram комментарии сепаратистского характера, содержащие, по версии следствия, призывы к насильственным действиям в отношении русских, а также к свержению действующей власти в России.

