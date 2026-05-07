На Дону прорабатывают возможность искусственного вызова осадков

В Ростовской области прорабатывается возможность искусственного вызова осадков. Об этом в своем telegram-канале сообщила министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко.

Госпожа Касьяненко обратилась к аграриям области, которые ранее направляли в ее адрес обращения о ситуации с влагой в ряде районов. «Мы ежедневно ведем мониторинг ситуации и внимательно следим за запасами влаги. Понимаю и разделяю вашу тревогу. Вы спрашиваете про искусственный вызов осадков. Мы эту возможность прорабатываем. Здесь есть технические и регуляторные ограничения — в том числе по полетам, — и как только нам согласуют снятие ограничений на полеты - начнем действовать. Это не волшебная кнопка, но это инструмент, который в ряде случаев действительно помогает улучшить ситуацию»,— написала министр.

Наталья Шинкарева