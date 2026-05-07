Главные новости за 7 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Центральные улицы Воронежа в День Победы станут пешеходными: с вечера 8 мая будет запрещена парковка на проспекте Революции и прилегающих улицах, а 9 мая до 19:00 там полностью перекроют движение. При этом массовых общегородских мероприятий и салюта в городе не запланировано — почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов, исключение сделал только Тамбов, но доступ зрителей там будет ограничен.

В поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области построят шестиэтажную поликлинику за 669,4 млн руб. Здание площадью 1,5 тыс. кв. м будет рассчитано на 300 посещений в смену, финансирование направят из федерального и областного бюджетов, завершить работы необходимо до 1 декабря 2027 года.

Первая очередь индустриального парка «Старооскольский» в Белгородской области может обойтись до 1 млрд руб. Корпорация развития разместила тендер на проектные и изыскательские работы стоимостью 21 млн руб., строительство запланировано на 2027–2028 годы. Согласно техзаданию, на территории появятся административно-бытовой корпус, склад, посты охраны и инженерные сети, а также будет сформировано не менее 15 земельных участков под размещение резидентов.

Бывший глава Обоянского района Виталий Жилин назначен заместителем мэра Курска. Он будет курировать хозяйственный блок, кадровую политику и информационное обеспечение города. Жилин — агроном по образованию, более 20 лет проработал в Обоянском гуманитарно-технологическом колледже, затем руководил районом, а после перешел на пост директора Суджанского сельскохозяйственного техникума.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал сообщения о падении обломков сбитого БПЛА на территорию детского сада, назвав искажающими факты слова об эвакуации детей и угрозе взрыва. Он пояснил, что малышей перевели в здание детсада в качестве стандартной меры предосторожности для работы оперативных служб. Также в поселке Солидарность Елецкого округа из-за фрагментов БПЛА эвакуировали жителей близлежащих домов, детей из школы и детсада.

Мценский районный суд Орловской области изменил формулировку отставки председателя Корсаковского райсовета Валерия Савина с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Поводом стало то, что депутат проголосовал за присвоение себе звания «Почетный гражданин Корсаковского района», которое дает право на ежемесячную выплату в 10 тыс. руб. и другие льготы. Комиссия единогласно рекомендовала его кандидатуру, а сам чиновник участвовал в голосовании.

Президентским указом новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший управление МВД по Камчатскому краю. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на церемонии представления потребовал от нового руководителя наращивать усилия по борьбе с IT-преступностью, незаконной миграцией и коррупцией. «Для недопущения вывода похищенных средств акцент должен быть сделан на оперативности реагирования на поступающие заявления»,— подчеркнул министр.

Ульяна Ларионова