В Астраханской области капитан теплохода пойдет под суд

Суд в Астраханской области рассмотрит уголовное дело капитана теплохода, из-за которого в прошлом году погиб электромеханик. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Следствие полагает, что в декабре 2025 года капитан теплохода допустил к буксировке электромеханика, не прошедшего соответствующее обучение. Помимо этого, погибший не проверял свои знания в сфере охраны труда. Из-за допущенных нарушений мужчина погиб. Судно находилось в акватории Волги.

Астраханская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет рассмотрено в Икрянинском районном суде.

Марина Окорокова