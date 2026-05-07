В Свердловской области ввели выплаты медикам за наставничество

В Свердловской области ввели дополнительные выплаты для медицинских работников за наставничество. За каждого обучаемого молодого специалиста наставники ежемесячно будут получать по 5 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, наставники обязаны иметь стаж работы не менее пяти лет. Один специалист сможет курировать не более трех молодых сотрудников одновременно.

Ранее правительство Свердловской области приняло решение в два раза увеличить компенсацию за аренду жилья для медиков.

