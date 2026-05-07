Ивановская кондитерская фирма отсудила неустойку у белгородского министерства

Арбитражный суд Белгородской области частично удовлетворил иск ивановской кондитерской компании ООО «Трейд» Ольги Новиковой к региональному министерству образования. Суд постановил взыскать в пользу фирмы неустойку по госконтракту в сумме 1,8 млн руб., а также расходы по оплате госпошлины — 89,1 тыс. руб. Информация опубликована в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце января этого года истец обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности (83,5 млн руб.) по государственному контракту от 21 января 2025-го и пеней. «Ъ-Черноземье» писал, что общая сумма требований организации составляла 85,1 млн руб. Еще до принятия искового заявления к производству ООО «Трейд» уточнило исковые требования, указав, что основной долг ответчиком погашен.

По данным Rusprofile, ООО «Трейд» зарегистрировали в городе Иваново в январе 2018 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. Уставный капитал предприятия составляет 50 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Ольга Новикова. В 2025 году выручка фирмы составила 850,7 млн руб., что на 8,2% больше показателя 2024-го (786 млн руб.). Чистая прибыль при этом выросла в 2,6 раза — с 2,6 до 6,8 млн руб. За все время «Трейд» стал поставщиком более чем по 270 госконтрактам на общую сумму около 1,8 млрд руб. Самым крупным заказчиком является министерство образования Белгородской области — восемь закупок на 380,8 млн руб. В регион «Трейд» поставлял сладкие наборы для детей к Новому году.

В качестве третьего лица к процессу было привлечено министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Решение первой инстанции может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что Арбитражный суд Республики Крым возвратил подрядчику расположенного в Евпатории детского оздоровительного лагеря «Бригантина "Белогорье"» ООО «Севпроектмонтаж» иск к управлению капстроительства Белгородской области и ГАУ Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» о взыскании более 134,5 млн руб. Причиной стало то, что истец не устранил перечисленные судом нарушения в установленный срок.

Денис Данилов