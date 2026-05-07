Из Дагестана в Иран экспортировали около 14 тысяч тонн зерна

Из Махачкалинского торгового порта в Иран с 1 по 6 мая было направлено 13,8 т зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Уточняется, что было экспортировано 11 тыс. т кормовой кукурузы, а также 2,8 т продовольственной сои. «Продукция поступала в порт из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесской Республики и других регионов России. В ходе документарных проверок и досмотра грузов нарушений не выявлено»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

