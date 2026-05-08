По верандам столицы
Где поесть на воздухе
Сезон ресторанных веранд в Москве стартовал поздно. Всему виной — апрельский холод и даже снег. К счастью, солнце уже греет, а значит, наступило время неспешных завтраков, вкусных обедов и романтических ужинов на свежем воздухе. Перемещаясь с веранды на веранду, можно совершить небольшое кругосветное путешествие.
Русская душа
Беседки в виде чумов северных народов, обилие зелени, как в средней полосе России, традиционные русские блюда в меню — борщ, пельмени, стерлядь — притягивают на трапезу на веранде ресторана «#СибирьСибирь». Бонус — вид на МИД, около которого застыли герои культового фильма «Офицеры». Радушие официантов, само собой, прилагается.
Смоленская улица, дом 8, гостиница Azimut
вт-чт, с 9:00 до 0:00
пт-сб, с 9:00 до 1:00
Арабский шик
Веранда ресторана Dubai — оазис в центре Москвы, как и сам город посреди пустыни. Песочные оттенки роскошного интерьера — от мягкого бежевого до насыщенной охры — напоминают освещенные солнцем барханы, увитая зеленью лестница-трансформер — райский уголок в пустыне, вместо небоскребов — ЦУМ и Большой театр. Днем за неспешной беседой на веранде можно выпить кофе. С наступлением темноты зажигаются яркие огни, начинается активная ночная жизнь с диджеями, блюдами средиземноморской кухни и напитками из коктейльной карты.
Кузнецкий Мост улица, дом 7
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 3:00
Японский бог
Почувствовать самурайское спокойствие в суетливой Москве возможно. Достаточно забронировать одно из 100 мест на веранде ресторана Ikura. За Японию отвечают естественная красота дерева, минимализм в интерьере и блюда современной гастрономии nikkei из качественных продуктов Страны восходящего солнца. За Москву — панорамные виды города и люди, спешащие по своим делам.
Рождественский бульвар, дом 1, 4-й этаж
вc-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
Восток — дело тонкое
Веранда Lila Arabic X Munterra — большая лаунж-зона с шатрами, коврами-килимами, индийскими подушками, плетеными креслами, агавами и витающим в воздухе ароматом специй. Внизу — шумная Москва, наверху — Ближний Восток. Их разделяют несколько этажей и шторы из рами — натуральной крапивы. Сюда приходят за блюдами на мангале, десертами с восточным вкусом и коктейлями от одного из лучших баров России.
Сретенка улица, дом 22/1, строение 1
Ежедневно, с 12:00 до 23:00
Грузинское застолье
Большая веранда ресторана «Дэди», что в переводе с грузинского означает «мамуля», рассчитана на 120 посадочных мест и подойдет как для камерных встреч, так и для торжественных мероприятий. Раздвижная крыша и панорамные окна спрячут от дождя, а обилие зелени на веранде и тень деревьев от находящегося поблизости сквера защитят от солнца. Заказав несколько блюд из объемного меню, невольно почувствуете себя гостем на традиционном грузинском застолье.
Дмитрия Ульянова улица, дом 5
Ежедневно, с 11:30 до 23:00
Средиземноморская роскошь
Перефразируя чеховского героя из рассказа «Свадьба», на веранде Zea все есть: белые скатерти, кресла из ротанга, живая зелень и мандариновые деревья. И даже крыша от дождя во время красивых обедов и ужинов на закате. Чем не средиземноморская гавань для отдыха людей, живущих в ритме 24/7? Безмятежную атмосферу дополнят блюда из морепродуктов и карта с европейскими винами.
Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1, отель Radisson Collection, 1-й этаж
Ежедневно, с 12:00 до 0:00