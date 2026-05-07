Оперштаб Кубани предупредил о фейковых звонках участникам СВО

В преддверии Дня Победы в Краснодарском крае зафиксированы случаи телефонного мошенничества, в рамках которых ветеранам, участникам СВО и их семьям поступают звонки и сообщения о якобы планируемом «вручении наград», «праздничных выплатах» и «приглашениях на Парад Победы». Для их получения злоумышленники просят продиктовать код из СМС, перейти по ссылке либо перевести «взнос» за оформление медали, передает оперштаб Кубани.

Подобные инциденты отмечены более чем в десяти муниципалитетах региона. Власти подчеркивают, что речь идет о мошеннических схемах.

Официальные органы местного самоуправления не направляют гражданам ссылки и не запрашивают по телефону персональные данные, включая паспортные сведения, СНИЛС или банковские реквизиты. Любые вопросы, связанные с награждением или вручением памятных знаков, решаются исключительно при личном обращении в государственные учреждения. При этом оформление наград и памятных медалей осуществляется бесплатно, какие-либо сборы или платежи исключены.

Граждан просят информировать о подобных схемах пожилых родственников и внимательно относиться к подозрительным обращениям.

Вячеслав Рыжков