На Кубани количество сделок с недвижимостью сократилось на треть

Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года составило 48,5 тыс., что на 32% меньше, чем кварталом ранее. Такая динамика, по оценке руководителя департамента аналитики и данных экосистемы недвижимости М2 Дмитрия Смирнова, носит преимущественно сезонный характер и связана также с различием в числе рабочих дней, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на данные Роскадастра и аналитической платформы.

По словам эксперта, традиционное снижение активности в начале года объясняется эффектом высокой базы четвертого квартала 2025 года, когда фиксировался повышенный спрос на фоне завершения года и ажиотажа в отдельных сегментах рынка. В начале года, напротив, рынок проходит период «раскачки» после продолжительных праздничных дней.

Дополнительным фактором стало сокращение числа рабочих дней: в четвертом квартале их было 64, тогда как в первом — 55, что, по оценке аналитиков, также повлияло на итоговую статистику.

Отдельно отмечается, что в конце 2025 года на рынке новостроек наблюдался повышенный спрос в ожидании изменений условий семейной ипотеки. С 1 февраля 2026 года вступил в силу принцип «одна льготная ипотека на одну семью», что, по оценке М2, привело к охлаждению первичного рынка и изменению структуры спроса.

В годовом выражении, по данным компании, существенных изменений почти не зафиксировано. При этом в первом квартале отмечен рост сделок в сегменте новостроек на 23% при снижении на вторичном рынке на 7%. Число ипотечных сделок увеличилось на 64%, тогда как неипотечных — сократилось на 17%, что, по мнению аналитиков, указывает на смещение спроса в сторону кредитных инструментов.

