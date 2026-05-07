Экс-главврача ростовского онкодиспенсера осудили за злоупотребление полномочиями

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в злоупотреблении полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) бывшего главного врача ГБУЗ «Онкологический диспансер» Ростовской области» Евгения Глумова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Врачу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских организациях в течение двух лет.

В суде было установлено, что фигурант из соображений карьеризма, желая «создать видимость перед учредителем надлежащего осуществления деятельности возглавляемого им государственного бюджетного учреждения», купил препараты, которые не являются противоопухолевыми. При этом, как посчитал суд, врач использовал на эти цели 6 млн руб., которые были выделены из областного бюджета именно на приобретение противоопухолевых препаратов. «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, имеющих онкологические заболевания и нуждающихся в постоянном квалифицированном лечении противоопухолевыми лекарственными средствами»,— говорится в сообщении.

