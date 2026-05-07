«Гарантировать ничего нельзя»

Киев так и не дал четких комментариев относительно соблюдения перемирия 8-9 мая. Владимир Зеленский дает понять, что выступает за долгосрочное прекращение огня. Между тем секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США на встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Москва, со своей стороны, советует иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский отказывается подробно комментировать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина «будет действовать справедливо»: на удар ответит ударом, на дипломатию — дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое перемирие, то Киев поступит так же. Таким образом утверждать на все 100%, что прекращение огня состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на два дня, на время парада в российской столице, очень сложно считать таковым, оно должно быть полноценным. К тому же даже намека на дипломатию в данный момент не заметно.

Изначально было понятно, что украинский лидер изберет именно такую тактику: будет создавать режим неопределенности и пытаться играть на нервах у Кремля.

К слову, Америка тоже молчит, никакого принуждения Киева к миру незаметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в Майами на встречу с основными переговорщиками со стороны США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Судя по всему, Украина намерена добиваться именно долгосрочного перемирия, чтобы 9 мая стало его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды.

Едва ли это получится, хотя теоретически ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение, что если в эти дни договориться не получится, то нового шанса может уже и не будет, по крайней мере, в ближайшие полгода. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российский Федерации: если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия, то будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть город.

Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее обстановка сложная.

Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решения. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь.

В свою очередь, Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру на Украине. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться, а он подумает. Что касается главного союзника Киева — Европы, здесь также особой активности незаметно. Коалиции решительных, желающих и еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Так, французский лидер Эмманюэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура.

Дмитрий Дризе