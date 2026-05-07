«Гарантировать ничего нельзя»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг перемирия на 9 Мая
Киев так и не дал четких комментариев относительно соблюдения перемирия 8-9 мая. Владимир Зеленский дает понять, что выступает за долгосрочное прекращение огня. Между тем секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США на встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Москва, со своей стороны, советует иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Владимир Зеленский отказывается подробно комментировать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина «будет действовать справедливо»: на удар ответит ударом, на дипломатию — дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое перемирие, то Киев поступит так же. Таким образом утверждать на все 100%, что прекращение огня состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на два дня, на время парада в российской столице, очень сложно считать таковым, оно должно быть полноценным. К тому же даже намека на дипломатию в данный момент не заметно.
Изначально было понятно, что украинский лидер изберет именно такую тактику: будет создавать режим неопределенности и пытаться играть на нервах у Кремля.
К слову, Америка тоже молчит, никакого принуждения Киева к миру незаметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в Майами на встречу с основными переговорщиками со стороны США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Судя по всему, Украина намерена добиваться именно долгосрочного перемирия, чтобы 9 мая стало его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды.
Парад без техники, зарубежные гости и ответный удар по Киеву: заявления Юрия Ушакова о планах на 9 мая
Едва ли это получится, хотя теоретически ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение, что если в эти дни договориться не получится, то нового шанса может уже и не будет, по крайней мере, в ближайшие полгода. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российский Федерации: если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия, то будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть город.
Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее обстановка сложная.
Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решения. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь.
В свою очередь, Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру на Украине. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться, а он подумает. Что касается главного союзника Киева — Европы, здесь также особой активности незаметно. Коалиции решительных, желающих и еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Так, французский лидер Эмманюэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура.