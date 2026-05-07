Пожар в здании автосервиса в Каспийске полностью ликвидирован
Суотрудники МЧС полностью потушили пожар в здании автосервиса на улице Гагарина в Касписке, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
«Спасатели не допустили распространения огня на автозаправочную станцию, предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания. Тушение осложняло наличие легковоспламеняющихся и горючих веществ. К тушению было привлечено 40 пожарных и шесть единиц техники»,— уточняется в сообщении.
Площадь возгорания составила 250 кв. м.