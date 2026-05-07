«Ускользающая красота», «Интонации» и концерт ко Дню Победы

В выходные гости и жители Сочи смогут насладиться новинками кино, попасть на шоу мыльных пузырей, посетить спектакль, а также сходить на концерт, посвященный Дню Победы. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Где послушать музыку

В пятницу, 8 мая в 19:00 в Культурном центре «Сириус» состоится концерт «Золотые страницы русской хоровой музыки». Выступает Певческая капелла Санкт-Петербурга, дирижер — Илья Дербилов. В первом отделении прозвучат произведения русской духовной музыки Бортнянского, Чеснокова, Рахманинова, Свиридова и Мулича. Во втором отделении — русские народные песни в хоровых обработках. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 740 руб. (16+)

Параллельно в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт «Жди меня…», посвященный Дню Победы. В программе — песни военных лет и фрагменты из опер, которые исполняют солистки Сочинской филармонии, а также песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина». Прозвучат композиции «Катюша», «Огонек», «Майский вальс», «Довоенный вальс», «Если б не было войны» и другие. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

9 мая в 18:00 в Культурном центре «Сириус» состоится праздничный концерт ко Дню Победы. Выступает Симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, дирижер — народный артист России Александр Чернушенко. Солист — заслуженный артист России Павел Милюков (скрипка). В программе: Концерт для скрипки с оркестром № 1 ре мажор Сергея Прокофьева и оратория «Иван Грозный» того же композитора.

Стоимость билета — от 1800 руб. (16+)

10 мая в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» (ул. Новая заря, 7) состоится показ записи концерта «Курентзис: Реквием. Моцарт». Дирижер Теодор Курентзис и ансамбль musicAeterna исполняют «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Продолжительность — 54 минуты.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

В 19:00 в концертном зале «Бургас» состоится концерт группы «Интонация» в рамках тура «За мечтой».

Стоимость билета — от 2700 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

10 мая в 11:00 в Зимнем театре состоится шоу мыльных пузырей Clinc! из Испании. Спектакль включает комические номера и визуальные спецэффекты с мыльными пузырями. Постановка и хореография — Пеп Боу. Продолжительность — 1 час 10 минут без антракта.

Стоимость билета — от 1700 руб. (0+)

11 мая в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Комедия поставлена по пьесе Алексея Щеглова режиссером Игорем Касиловым. Действие разворачивается в салоне красоты, где клиентки делятся историями из жизни, а мастера помогают решать не только вопросы внешности, но и личные проблемы. В ролях: Глеб Баканов, Дмитрий Орлов, Наталья Бочкарева, Елена Дудина, Анатолий Смиранин, Галина Данилова, Екатерина Казанцева, Эвелина Бледанс, Жанна Эппле, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Игорь Гаспарян, Марина Коцько-Баканова. Продолжительность спектакля — 120 минут.

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

Вверх

Что посмотреть в кино

С 30 апреля в кинотеатрах Сочи можно посмотреть фильм «Семь верст до рассвета». Действие разворачивается зимой 1942 года в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин, получив приказ провести вражеский отряд в тыл советских войск, всю ночь ведет немцев сквозь метель по бездорожью. В ролях: Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов. Режиссер — Александр Андреев, продолжительность фильма — 102 минуты.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

10 мая в кинотеатре «МореМолл» в 15:00 состоится показ фильма «Своя в доску». Учительница физики заключает спор с сыном-подростком: если она выступит на скейт-соревнованиях, он останется в школе. Главные роли исполнили Ольга Лерман, Тимофей Кочнев и Виктор Хориняк. Режиссер — Илья Лебедев, продолжительность фильма — 90 минут.

Стоимость билета — от 820 руб. (6+)

11 мая в 17:00 в кинотеатре «МореМолл» состоится показ фильма «Ускользающая красота» режиссера Бернардо Бертолуччи. По сюжету юная американка приезжает на лето в Тоскану, чтобы найти своего отца и разгадать тайну материнского дневника. В ролях: Лив Тайлер, Джереми Айронс, Рэйчел Вайс, Джозеф Файнс. Продолжительность фильма — 118 минут.

Стоимость билета — от 820 руб. (16+)

Вверх

Куда сходить еще

С 8 мая ежедневно в 6:45 стартует экскурсия «Рицинский экспресс» с посещением Гагры, озера Рица и Пицунды. Маршрут включает прогулку по Рицинскому реликтовому парку, осмотр Голубого озера, Юпшарского каньона, Молочного водопада, а также фотосессию в мандариновом саду и Бзыбской крепости. Для пересечения границы Абхазии необходим заграничный паспорт для взрослых и детей до 14 лет; дети старше 14 лет могут использовать внутренний паспорт. Продолжительность экскурсии — 660 минут. Точное время и место сбора согласовываются с гидом после бронирования.

Стоимость билета — от 3800 руб. (6+)

Вверх