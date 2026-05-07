Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили БПЛА

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 82 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 12:00 до 16:00 мск. Дроны сбили в том числе над Кубанью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные силы ПВО сбили украинские дроны над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона. Часть беспилотников была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков