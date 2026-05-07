В Ростовской области изъяли 11 тонн немаркированной рыбы
В Неклиновском районе Ростовской области правоохранители изъяли 11 тонн рыбы частиковых видов. У продцукии не было необходимой маркировки. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Как уточняется в сообщении, рыба была изъята в частом доме у 56-летнего мужчины. Незаконная продукция оценивается в 3,5 млн руб. «Следствию предстоит установить источники происхождения рыбы у подозреваемого»,— говорится в сообщении.