В Ростовской области изъяли 11 тонн немаркированной рыбы

В Неклиновском районе Ростовской области правоохранители изъяли 11 тонн рыбы частиковых видов. У продцукии не было необходимой маркировки. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, рыба была изъята в частом доме у 56-летнего мужчины. Незаконная продукция оценивается в 3,5 млн руб. «Следствию предстоит установить источники происхождения рыбы у подозреваемого»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

