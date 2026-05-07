Глава СК потребовал доклад о расследовании взрыва страйкбольной гранаты в школе Миллерово

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после детонации гранаты в школе Миллерово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в одном из общеобразовательных учреждений в результате детонации, предположительно, страйкбольной гранаты травмы получила 17-летняя учащаяся. Уголовное дело расследуется по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Константин Соловьев