Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК потребовал доклад о расследовании взрыва страйкбольной гранаты в школе Миллерово

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после детонации гранаты в школе Миллерово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в одном из общеобразовательных учреждений в результате детонации, предположительно, страйкбольной гранаты травмы получила 17-летняя учащаяся. Уголовное дело расследуется по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Константин Соловьев

Новости компаний Все