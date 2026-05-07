Жителя Сургута арестовали за переданный террористам аккаунт в соцсети

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) заключили под стражу 37-летнего жителя Сургута по обвинению в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый, разделяя идеологию запрещенной террористической организации, вступил в переписку с ее представителем в социальной сети. По просьбе собеседника он передал доступ к своей учетной записи в другом мессенджере, который затем использовали для связи участники террористического сообщества.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Расследование по уголовному делу продолжается.

Полина Бабинцева