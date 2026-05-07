В центре Краснодара ограничат движение во время парада 9 мая

В центре Краснодара 8 и 9 мая будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением торжественного прохождения войск, приуроченного ко Дню Победы, передает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили городские власти, с 08:00 8 мая до 15:00 9 мая будет перекрыт проезд по улице имени Буденного на участке от Рашпилевской до улицы имени Митрофана Седина, по улице имени Калинина — от Рашпилевской до Красной, а также по улице Кузнечной — от Красной до Красноармейской.

Дополнительные ограничения вводятся с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая. В этот период будет закрыто движение по улице Красной от Пашковской до улицы имени Володи Головатого, по Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной, а также по улице Длинной — от Рашпилевской до Коммунаров.

В администрации города призвали водителей не оставлять автомобили на указанных участках. В противном случае транспортные средства будут эвакуированы в рамках мер обеспечения антитеррористической безопасности.

Вячеслав Рыжков